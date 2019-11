Sozialbetrügerin (60) zockte jahrelang Staat ab

Bei Tirol-Besuch Anträge gestellt

Weiter heißt es: „Als die Verdächtige für wenige Tage in Tirol auf Besuch war, stellte sie Anträge auf Sozialleistungen, welche ihr, in der Annahme, dass sie ihren Wohnsitz in Österreich hat, schließlich auch gewährt wurden.“ Nach umfangreichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Frau insgesamt acht Mal Leistungen in Höhe von insgesamt über 10.000 Euro unrechtmäßig bezogen hatte.