„Können es nur gemeinsam schaffen“

Der Standort für ein Hallenbad im Flachgau ist, wie berichtet, gefunden. Seekirchen als künftige Bezirkshauptstadt wächst damit weiter. Die Gründe für den Zuschlag waren die Anbindung an den öffentlichen Verkehr, eine bestehende Widmung des nötigen Areals, die vorhandenen Anschlüsse und nicht zuletzt die größte Anzahl an Pflichtschülern in einer Gemeinde in West-Österreich.