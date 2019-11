Österreicher spenden heuer erstmals 700 Mio. Euro!

„Spendenwesen hat sich kontinuierlich weiterentwickelt“

Europaweit liegt Österreich im Mittelfeld. „In Deutschland wird pro Kopf etwa doppelt so viel gespendet, in der Schweiz sogar dreimal so viel“, sagt Lutschinger. Pro Einwohner gesehen sind die Briten mit mehr als 250 Euro in Europa am spendenfreudigsten. In Bulgarien sind es 26 Euro, in Russland knapp 14 Euro. „Die viel zitierten Spendenweltmeister sind wir in den vergangenen zehn Jahren nicht geworden, aber das österreichische Spendenwesen hat sich kontinuierlich weiterentwickelt.“