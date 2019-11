So sehen die EM-Trikots unseres Handball-Teams aus

Die EURO 2020 wird von Österreich gemeinsam mit Schweden und Norwegen ausgetragen. Nikola Bilyk & Co. bestreiten all ihre Spiele in der Wiener Stadthalle, treffen dort in der Vorrunde auf Tschechien (10. Jänner), die Ukraine (12. Jänner) und Nordmazedonien (14. Jänner). Schon am 6. Jänner bestreitet man in der Wiener Stadthalle das letzte Testspiel vor der EM, empfängt dabei den zweifachen Europameister Deutschland.