Istanbul holt sich frisches Geld aus Deutschland

Der Istanbuler Oppositionsbürgermeister Ekrem Imamoglu bekommt aus Deutschland, was er von der eigenen Regierung nicht zu kriegen scheint: Geld für Bauprojekte in seiner Millionenmetropole. Die Deutsche Bank hat Istanbul nun einen Kredit in Höhe von 110 Millionen Euro gegeben, wie ein Sprecher der Bank der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag bestätigte.