Ex-Formel-1-Weltmeister verliert sich in der Wüste

„Plötzlich ein lautes Krachen“

„Dann, bei 235 Meilen, hört mein Navigator Terry Madden plötzlich ein lautes Krachen und wir mussten anhalten. Das Differential war kaputt. Wir hatten versucht, auf das Auto aufzupassen und vorsichtig zu sein, aber so etwas kann schon passieren. Das Hauptproblem war, dass unser Auto an einem ziemlich verlassenen Ort den Geist aufgab. Wir mussten die ganze Nacht in der Wüste verbringen. Insgesamt 17 Stunden verbrachten wir dort. Wir trafen nur auf Kollegen, die uns baten, ihre Scheinwerfer zu reinigen, und fuhren dann fort “, schrieb Button, der erzählte, er und Madden hätten sich die ganze Nacht bei Lagerfeuer unterhalten.