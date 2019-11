250.000 € Drogengeld in Gulaschdosen entdeckt

Waffen mit illegaler Munition sichergestellt

Denn es folgten mithilfe von Polizeihunden Hausdurchsuchungen in den „Bunkern“ des Verdächtigen. Für die Kriminalisten ein echter Jackpot: Denn fein säuberlich gebündelt waren dort 250.000 Euro - in 100-, 200- und 500-Euro-Scheinen - versteckt. Außerdem lagen vier illegale Faustfeuerwaffen mit in Österreich verbotener Munition herum. Dabei handelt es sich um furchtbare Wunden im Körper verursachende Hohlspitz-Geschosse.