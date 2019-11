Streitende Männer verbündeten sich gegen Polizei

Die beiden Asylwerber gerieten am Samstag um 20.50 Uhr in einer Asylunterkunft in Thalham in Streit. Warum der 27-jährige Iraner und sein 22-jähriger Landsmann stritten, ist noch unklar. Nachdem bereits in ihrem Zimmer in der Betreuungsstelle ein Spiegel und ein Teller zu Bruch gegangen waren, setzte sich der Streit im Außenbereich der Unterkunft fort.