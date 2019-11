Trio schickt schonende Alternativen ins Rennen

Thermowhite: Beim Bau eines Tonstudios war Alois Edler als Helfer im Einsatz - das war so etwas wie die Geburtsstunde für die Firma, die er in Spital am Pyhrn gründete. Thermowhite steht für eine Recycling-Technologie, die den als Sondermüll gekennzeichneten XPS- mit dem EPS-Abfall zu einem hochwertigen Rohstoff aufbereitet, der für gebundene Dämmschüttungen verwendet wird. „Auf Flachdächern zum Beispiel oder bei Hinterfüllungen von Pools“, so Edler, der betont: „Unser Styropor wird man nicht im Meer finden.“ Dank Franchise-System gibt’s bereits 27 Thermowhite-Standorte in Europa.