Stalldach unter Schneelast eingebrochen

Die Schneemassen der vergangenen Tage richteten in Heiligenblut am Großglockner enormen Schaden an. Um 20.15 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Ein Stall stürzte wegen des schweren Schnees ein. Der gesamte obere Stock, in dem der Bauer das Heu aufbewahrte, ist zerstört. Das Untergeschoß, in dem sich die Rinder und Schafe aufhielten, wurde zum Glück nicht beschädigt. Alle Tiere konnten befreit werden. Personen wurden nicht verletzt.