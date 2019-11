„Freund“ plünderte Konto von Behindertem aus

Anfang zeigte ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung mehrere unbefugte Behebungen seiner Bankomatkarte an einem Geldausgabeautomat in Eggelsberg durch einen vorerst unbekannten Täter an. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, handelte es sich um unzählige Behebungen über einen Zeitraum von fünf Jahren. Sie fanden immer beim selben Bankomaten statt.