72-jähriger Mieter bei Wohnungsbrand gestorben

Ein Feuer in einer Wohnung im Wiener Bezirk Meidling hat am Donnerstagabend ein Todesopfer gefordert. Ein 72-jähriger Mann kam dabei ums Leben, das Mehrparteienhaus in der Längenfeldgasse musste im Zuge des Brandes vorübergehend evakuiert, vier Menschen - ein sieben Jahre altes Kind, seine Eltern sowie eine weitere Hausbewohnerin - mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.