Migräne-Todesdrama nach vier Gutachten ohne Folgen

Rückblende zum 18. November 2016: Sabine W. (36) aus Bad Zell wurde mit starken Kopfschmerzen von der Rettung in die Notfallambulanz der Barmherzigen Brüder in Linz gebracht, dort von einer Ärztin in Ausbildung untersucht und mit der Falschdiagnose Migräne heimgeschickt. Zwei Tage später war die zweifache Mutter tot - gestorben an den Folgen eines Aneurysma-Risses, also einer Gehirnblutung.