Spitalskeime fordern bis zu 5000 Tote pro Jahr

„Richtlinien“ für alle schaffen

„Papiere und Absichtserklärungen gibt es bereits genug, um die Gefahr zu bekämpfen, wir müssen aber handeln“, betonte Univ.-Prof. Dr. Ojan Assadian, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (ÖGKH), am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. „Es gilt, Richtlinien aus dem Gesundheitsqualitätsgesetz als Verordnungen zu erlassen, wie in den Arztpraxen, damit sich auch in den Spitälern alle an die Vorschriften halten müssen“, sagte der Patientenanwalt Dr. Gerald Bachinger.