Neues Antibiotikum gegen multiresistente Bakterien

Bildung von Resistenzen eher schwierig

Hiller vermutet, dass sich gegen die neuen Antibiotika nicht so schnell Resistenzen bilden können. Das BamA-Protein sei für die Bakterien schwierig zu verändern, um damit unempfindlich auf den Angriff durch Wirkstoffe an dieser Stelle zu werden. Zudem sitze es in der äußeren Membran der Bakterien, so dass diese es kaum durch Verteidigungsmechanismen vor einem Angriff schützen könnten.