Sozialarbeiter an Schulen jetzt auch im Burgenland

Bereits 2014 wurde unter dem damaligen Departementleiter Soziales an der FH Burgenland und nunmehrigen Landesgeschäftsführer Roland Fürst eine Studie in Auftrag gegeben, welche die Notwendigkeit von Sozialarbeit an Schulen dokumentieren sollte. „Es gab auch eine Reihe von Tagungen zu diesem Thema aber trotzdem ist das Projekt dann doch wieder ins Stocken geraten“, so Fürst. Für ihn unverständlich, da sich ja in allen anderen Bundesländern zeige, wie wichtig diese Arbeit ist. Die Sozialarbeiter sollen allen Beteiligten, also den Kindern, Eltern und Lehrern zur Seite stehen.