„Die Eiskönigin 2“: Reise mit Elsa ins Unbekannte

Wie alles begann

Drei Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils ist das Leben in der kleinen Stadt in einem Fjord geprägt von guten Geschichten und einem positiven Aufwind. In den ersten Liedern geht es um Veränderungen und das Reifen der Figuren. Kein Wunder, so kommt selbst der knuffige Schneemann Olaf - eine Kreation von Anna und Elsa - in die Pubertät, und während Kristoff nicht weiß, wie er die Gefühle für Anna ausdrücken kann, sind sich die beiden Schwestern einmal mehr sicher, dass nichts in der Welt sie noch einmal voneinander trennen kann.