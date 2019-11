FPÖ verschiebt Partei-„Neustart“ auf Anfang 2020

Er habe vor einigen Tagen mit dem Leiter der Modernisierungsgruppe, dem Welser FPÖ-Bürgermeister Andreas Rabl, telefoniert, und dieser habe den Wunsch der Terminverschiebung an ihn herangetragen, so Hofer. Denn einige Teilnehmer hätten an dem für Mitte Dezember geplanten Termin keine Zeit gehabt. Daher habe man die Klausur verschoben. Sie findet nun zwei Tage vor dem FPÖ-Neujahrstreffen statt.