Zwei Sepultura-Legenden auf dem Weg zurück

Mit der Historie der beiden Cavalera-Brüder Max und Iggor könnte man eine ganze Netflix-Soap-Opera mit mehreren Staffeln Material füllen. Noch als Teenager setzten sie ab Mitte der 80er-Jahre Brasilien auf die Metal-Landkarte. Während der Thrash Metal in Wohlfahrtsstaaten wie Deutschland oder den USA florierte, mussten sich Sepultura ihren Ruf erst mühsam erkämpfen. Armut und Korruption bewegten den Staat schon damals, wodurch die Musik nach ersten Ausflügen in provokant-satanische Gefilde schnell sozialkritische Ausmaße annahm. Bereits auf „Schizophrenia“ (1987), spätestens aber mit dem dritten Studioalbum „Beneath The Remains“ (1989) prangerte das Brüderpaar in Songs wie „Mass Hypnosis“, „Inner Self“ oder „Primitive Future“ ganz klar die Unzulänglichkeiten des Systems an. Hier paarte sich die wilde Aggression einiger vom System zurückgelassener junger Männer mit der Lust an gitarrenlastigem Lärm und der stillen Hoffnung, mit durchdachten Texten und wilden Liveshows die Welt auf ihre Probleme aufmerksam machen zu können.