Ansturm auf die günstigen Öffi-Tickets

„Günstiger, schneller und attraktiver müssen die Öffis sein“, sagt Grödigs Bürgermeister Schober. In der Gemeinde werden so gut wie alle Fahrkarten gefördert. Ein Renner ist derzeit die Einzelfahrt. Statt vier Euro können sich die Bürger das Ticket um einen Euro in der Gemeinde kaufen. Seit der Einführung im Juli wurden bereits 25.000 Karten erworben - quasi zum Öffi-Testen. „Es werden sicher einige auf die Jahreskarten wechseln“, so Schober. Für die neue MyRegio-Karte gibt es einen Zuschuss von 125 Euro. So kostet sie nur 240 Euro. Alle Förderungen im öffentlichen Verkehr werden Grödig künftig an die 250.000 Euro im Jahr kosten.