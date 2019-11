Friedhofsprojekt wird nun begraben

Gemeinde hat gewählt

„Deckel zu“, heißt es bei den Plänen für den Waldfriedhof in Reichenau. 14 der 19 Gemeinderäte lehnten in der Sitzung am Donnerstag das Projekt in der Waldidylle ab. Abgestimmt wurde übrigens geheim, da in der 1300-Einwohner-Gemeinde die Pläne für die Urnen in unmittelbarer Nähe von Wohnhäusern tiefe Gräben aufgerissen haben.