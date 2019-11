Ehefrau (51) im Wahn in Wanne ertränkt: Einweisung

Ein 53-Jähriger, der am Tag vor dem Heiligen Abend 2018 seine zwei Jahre jüngere Ehefrau im Eifersuchtswahn in der Badewanne ertränkt hatte, ist am Freitag am Wiener Straflandesgericht in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Laut Gutachten leidet der pensionierte Krankenpfleger an paranoider Schizophrenie, war deshalb zum Tatzeitpunkt aufgrund der Geisteskrankheit nicht schuldfähig. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.