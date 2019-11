Die Rückkehr der FPÖ zur Kernkompetenz

Die Freiheitlichen beschränken sich derzeit wieder darauf, das zu machen, was sie am besten können - brutale Oppositionsarbeit mit dem Bihänder. Es vergeht kein Tag, an dem Ex-Innenminister Herbert Kickl nicht die Grünen geißelt, die ÖVP gleich dazu und wegen der türkis-grünen Verhandlungen vor dem Untergang des Abendlandes warnt. Kickl ist immer noch bis in die Zehenspitzen beleidigt, weil ihn Sebastian Kurz aus der Regierung geworfen hat. Und er sinnt auf Rache.