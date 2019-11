Vettel nennt Verstappen-Kommentare „sehr unreif“

Geheimplan

Geht es nach seinem Teamkollegen Valtteri Bottas, ist die Herrschaft Hamiltons aber nächstes Jahr vorbei. Er besitze eine Strategie, wie der Engländer 2020 zu schlagen sei, erklärte er am Donnerstag. „Ich habe einen Plan, aber ich will ihn nicht preisgeben“, sagte Bottas. Auf die Frage, ob er so wie einst Nico Rosberg stärker auf Psychospielchen im Kampf gegen Hamilton setzen wolle, antwortete der Finne genervt. „Ganz ehrlich, diese Frage langweilt mich. Ich bin ich, nicht Nico.“