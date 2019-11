Reiterer und Lockl seit Frühjahr getrennt

ORF-Moderatorin Claudia Reiterer und ihr langjähriger Ehemann Lothar Lockl haben sich vor dem Sommer getrennt. Dies erklärte Reiterer am Donnerstag in einer „persönlichen Mitteilung“ gegenüber der Austria Presse Agentur. „Ich möchte die Medien und die Öffentlichkeit darüber in Kenntnis setzen, dass Lothar Lockl und ich uns im Frühjahr 2019 getrennt haben“, schrieb Reiterer in ihrer schriftlichen Stellungnahme.