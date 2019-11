Thomas Berdych beendet seine Karriere

Sein letztes Match hatte Berdych heuer Ende August in der ersten Runde der US Open gegen den US-Amerikaner Jenson Brooksby in vier Sätzen verloren, sein letztes - verlorenes - Finale bestritt er Anfang des Jahres in Doha. Berdych gewann ATP-Titel auf allen Belägen, und zwar insgesamt 13. Der wichtigste davon war der Masters-1000-Finalsieg 2005 in Paris.