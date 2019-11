Arabella Kiesbauer feiert Comeback als Talk-Queen

Kiesbauer gehört für Generationen von Fernsehzuschauern zu den prägenden Gesichtern des TV. In den 1980ern moderierte sie die österreichische ORF-Jugendsendung „X-Large“, prägte später in Deutschland das Talkshow-Format mit „Arabella“, präsentierte einige Male im ORF den Opernball und war 2015 Teil des Moderationsteams beim Eurovision Song Contest in Wien. Seit 2014 präsentiert sie die ATV-Kultsendung „Bauer sucht Frau“.