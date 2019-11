Tochter von Wienerwald-Gründer wird entführt

In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Als Evelyn Jahn am 13. November 1973 die Tiefgarage ihrer Wohnung in München betritt, ahnt sie noch nicht, was gleich geschehen wird. Plötzlich stehen Männer vor ihr und bedrohen sie mit einer Pistole - Evelyn Jahn wird entführt. Die 21-jährige ist keine Unbekannte: Evelyn ist die Tochter von Friedrich Jahn, dem Gründer der Restaurantkette Wienerwald ...