Nik P. singt Weihnachtslieder mit Fans im Stadion

Immer größer und größer wird die Premiere des „Weihnachtssingens“ im Klagenfurter Wörthersee-Stadion! Wie in den großen Fußballtempeln in Dortmund, auf Schalke oder in Berlin werden sich Tausende Fans erstmalig am 1. Dezember in Kärnten versammeln, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. Dabei werden sie von bekannten Bands und Sängern auf der Bühne begleitet. Als Topgast wurde jetzt sogar Nik P. präsentiert.