Schwerstes Erdbeben in Frankreich seit 16 Jahren

Bei einem außergewöhnlich schweren Erdbeben im Südosten Frankreichs sind am Montag vier Menschen verletzt worden. Das Beben der Stärke 5,4 war vor allem in der Umgebung von Montelimar zu spüren, aber auch in den Großstädten Montpellier und Lyon. Nach Angaben des französischen Zivilschutzes wurden rund 50 Häuser beschädigt, im Departement Ardeche stürzte ein leer stehendes Gebäude ein.