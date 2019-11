Arbeitsloser hatte in Wohnung Cannabisplantagen

Handgreiflichkeiten

Bei der Befragung des Jungen stellte sich heraus, dass dieser am Vortag mit seinem Vater in dessen Wohnung im Bezirk Braunau/Inn in Streit geraten war. Dabei kam es zu Handgreiflichkeiten und er wurde zu Boden gestoßen. Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass der Vater, ein 46-jähriger Beschäftigungsloser, in seiner Wohnung eine augenscheinlich professionelle Cannabis-Indoor-Plantage betrieb.