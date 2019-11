Unglaublich: Das ist die russische Greta Thunberg!

Die Zehnjährige versucht auch, das Umweltbewusstsein ihrer Mitmenschen zu erhöhen. So warnt sie unter anderem vor der Schwermetallbelastung der Böden durch unachtsam weggeworfene Batterien und vor Alumium- bzw. Plastikabfällen, die sie regelmäßig in ihrer Wohnhausanlage und in den angrenzenden Wäldern findet. „Tiere könnten sich verletzen oder sogar ersticken“, betonte Larisa gegenüber dem russischen Sender.