Projektil sauste über Terrasse - Schütze angeklagt

Die Waffe hatte der 48-Jährige illegal erstanden. Mit seinen Schießübungen versetzte er seine Nachbarn in Angst und Schrecken. Die Projektile zischten bei Großeltern, die mit ihren vier und sechs Jahre alten Enkeln im Freien saßen, über die Terrasse und schlugen in einer Hausmauer und in einer Holzhütte ein. Nach drei Tagen konnte der illegale Schütze ausgeforscht werden.