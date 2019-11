Krisenintervention: Starke Schultern im Unglück

Eignungstest für Mitarbeiter

Ebner ist eine von 294 freiwilligen Mitarbeitern in OÖ, die Menschen in besonders schweren Phasen zur Seite steht. 839-mal waren die Helfer im Jahr 2018 im Einsatz, großteils wegen plötzlicher Todesfälle, auf Platz zwei liegt die Überbringung der Todesnachricht nach Unfällen, an vierter Stelle liegen Suizide. Wer in diesem Team dabei ist, muss vor allem eines haben: Eine starke Persönlichkeit. „Die Krisensituationen sind auch für die Mitarbeiter nicht leicht. Darum gibt’s eine Ausbildung, ein Aufnahmegespräch und einen Eignungstest“, erklärt Thomas Märzinger, Vize-Landesgeschäftsführer vom Roten Kreuz Oberösterreich.