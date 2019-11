Alpine Müllhalde: So viel Mist liegt auf Skipisten

So musste Naturschutzbund-Vizepräsident Johannes Gepp auf den Skipisten und auch an deren Rändern bis zu 20.000 Zigarettenstummel pro Hektar aufklauben. „Im Lichte der geplanten Ausweitung von Gletscherskigebieten sind unsere jüngsten Untersuchungen, besonders rund um die Talstationen sowie der Parkplätze, mehr als ein Alarmzeichen. Denn mit dem Schmelzen der Gletscher und Kunstschneeflächen schwimmen die Müllteile über plätschernde Gebirgsbäche“, so Professor Gepp, der die Umweltskandale vom Sommer weg bis jetzt penibel untersucht und dokumentiert hat, betroffen.