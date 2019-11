Mammut präsentiert erste Produkte aus Leftovers

Mammut wirkt der Verschwendung von Ressourcen entgegen und nutzt diese Stoffreste, um qualitativ hochwertige Produkte herzustellen. In einem ersten Schritt sind dies T-Shirts, welche in verschiedenen Styles und Farben ab November erhältlich sein werden. Die bunten T-Shirts erzählen die Geschichte der Herstellung. Es werden Reststoffe verwendet, die beim Zuschnitt anderer Mammut Produkte anfallen, gesammelt und entsorgt würden. Die Produkte aus der Leftover-Kollektion sind entsprechend das Ergebnis aktiver Müllvermeidung und geben ungenutztem Material einen neuen Zweck. «Wir wollen das weltweit wachsende Entsorgungsproblem transparent ansprechen und einen Lösungsansatz für unser Unternehmen präsentieren. Mit den bunten T-Shirts aus unseren Leftovers haben wir etwas Einzigartiges gemacht. Und dies ist lediglich das Erste aus einer neuen Reihe an Produkten, die mit Reststoffen hergestellt werden soll», so Adrian Huber, Corporate Responsibility Verantwortlicher de Mammut Sports Group AG. Zu einem späteren Zeitpunkt wird die Leftover-Kollektion um weitere Produkte wie MidlayerJacken oder Taschen ergänzt. So setzt Mammut wertvolle Ressourcen sinnvoll ein - ganz im Sinne von Waste no Waste.