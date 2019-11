Bayerns Hoeneß warnt: „Werde den Verein bewachen“

Am Vormittag hatte Hoeneß in der Sport1-Sendung „Doppelpass“ angerufen und war live in die Talkrunde geschaltet worden. Auf Sendung beschwerte er sich über die seiner Ansicht nach überzogene Kritik an Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Am Abend antwortete er auf die Frage, ob er künftig öfter solche Anrufe vorhabe: „Ja, das habe ich den Herren schon angekündigt. Immer wenn ich Unsachliches höre und sehe, werde ich den Verein wie eine Glucke bewachen.“