Landwirt stürzte mit Traktor über steile Wiese

Der Jungbauer war auf einer steil abfallenden Wiese mit dem Traktor unterwegs. „Dabei kam er infolge stark durchnässten Bodens und der Steilheit des Hanges ins Rutschen und überschlug sich in der Folge“, schildert ein Polizist. Der junge Lavanttaler befreite sich noch selbst und rief mit dem Handy Hilfe. Seine Familie war sofort zur Stelle und leistete Hilfe, bis er mit dem Rettungshubschrauber C 11 in das Klinikum nach Klagenfurt geflogen wurde.