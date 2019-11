Finaler Kraftakt! Steyr gewinnt spät in Unterzahl

Vorwärts Steyr hat sich in der 2. Fußballliga wieder auf Platz drei nach vor geschoben. Am Samstag feierten die Oberösterreicher in der 13. Runde beim FC Liefering einen 3:1-Sieg und liegen nun je zehn Zähler hinter Leader Austria Klagenfurt und den punktegleichen Riedern. Dornbirn rutschte nach einem 2:2 (0:2) gegen Blau-Weiß Linz einen Punkt dahinter auf Rang vier ab.