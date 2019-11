Schnöll hat vollstes Vertrauen der Bundespartei

Parteichef Sebastian Kurz und Salzburgs Verkehrslandesrat Stefan Schnöll kennen sich schon lange und haben ein Vertrauensverhältnis. Am Sonntag vertrat Schnöll in seiner Funktion als Bundesobomann der Jungen VP die türkise Spitze in einer TV-Runde zu einer möglichen Regierung aus ÖVP und Grüne mit dem Thema „Modernes Modell oder waghalsiges Experiment“. Warum gerade er die Türkisen vertritt? „Ich glaube das hat drei Gründe. Ich vertrete die JVP, habe auf Landesebene Regierungserfahrung mit den Grünen und war schon vor zwei Jahren Teil des Teams der Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ.“ Der Freiheitliche Parteichef Norbert Hofer war unter anderen auch in der Fernsehsendung.