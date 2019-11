Alleingelassener Hund löst Überschwemmung aus

Ein eigenartiges Verständnis von Tierliebe hat kürzlich ein Hundebesitzer in der Linzer Goethestraße offenbart. Weil er tagsüber einen AMS-Kurs besuchen musste, ließ er seinen Mischling angeleint am Einhandmischer in der Badewanne zurück. Das Tier setzte den Wasserzulauf in Gang, die Folge war eine Überschwemmung.