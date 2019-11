5000 Euro Strafe: Student flüchtete am Zahltag

Eine ordentliche Summe an Verkehrsstrafen hat ein 26 Jahre alter Student in Wien angehäuft, weil er sich trotz nicht vorhandenem Führerschein hinters Steuer gesetzt und sich auch an die Verkehrsregeln mehrfach nicht gehalten hatte. Als es am Mittwoch seitens der Polizei „Zahltag“ hieß und der 26-Jährige im Wohnheim zur Kasse gebeten werden sollte, konnte der Mann den Betrag nicht begleichen und begann zu toben. Nach seiner Festnahme versuchte er davonzulaufen - weit kam der Student aber nicht …