Pilotenfehler sorgt für Großeinsatz in Amsterdam

Team der „Krone“ erlebte Großeinsatz zufällig mit

Ein Team der „Krone“ saß zum Zeitpunkt des Großeinsatzes zufällig an Bord eines Fliegers in Richtung Wien am Amsterdamer Airport. Zuvor habe es demnach Menschenschlangen nahe des geschlossenen Gates gegeben, aber der Betrieb am restlichen Flughafen sei normal weitergelaufen. Die Stimmung am Flughafen sei teils angespannt gewesen, Leute sichtlich durch die „Breaking News“ in der Flughafenhalle verunsichert. An Bord des Fliegers nach Wien sei die Lage aber nun wieder völlig entspannt.