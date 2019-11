Radfahrer bei Kollision 20 Meter weggeschleudert

Am 3. November um 22.23 Uhr fuhr ein Pkw-Lenker mit seinem grauen Mercedes - Limousine in Linz auf der Humboldtstraße stadtauswärts. An der Kreuzung mit der Bürgerstraße kam es zu einer Kollision mit einem Fahrradlenker, der durch den Zusammenstoß schwer verletzt wurde. Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen und in Kenntnis der derzeitigen Sachlage wäre es zur Klärung der Sachlage dienlich, wenn sich Zeugen melden würden, die zum Unfallhergang konkrete Aussagen tätigen könnten. Hinweise bitte an die Verkehrsinspektion beim Stadtpolizeikommando Linz unter der TelNr. 059133 45 4800.