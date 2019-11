„Midway“: US-Heldenepos ohne Hurra-Patriotismus

Regisseur Roland Emmerich hat sich mit Blockbuster-Filmen wie „Independence Day“ und „The Day after Tomorrow“ weltweit einen Namen gemacht. Kaum ein deutscher Filmemacher ist in Hollywood so bekannt wie der 63-Jährige. Nun kommt sein neuer Film - starbesetzt mit Luke Evans, Woody Harrelson Dennis Quaid und Mandy Moore - in die Kinos: „Midway - Für die Freiheit“ (ab 8.11.) spielt im Zweiten Weltkrieg und beleuchtet die historisch wichtige Seeschlacht, die als Wendepunkt im Pazifikkrieg gilt. Und wer jetzt Lust auf Geschichte hat, der hat mit krone.at die Chance, Tickets für das Heeresgeschichtliche Museum in Wien zu gewinnen!