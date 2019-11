Alarmstufe Rot in Graz: Erdogans Türken rücken an

Alarmstufe Rot in Graz! Wenn am Donnerstag um 21 Uhr der Wolfsberger AC im Europa League-Gruppenspiel in der Grazer Merkur-Arena auf Istanbul Basaksehir trifft, wird es in mehrfacher Hinsicht explosiv. Sportlich geht es in Sachen Aufstieg um wertvolle Punkte, politisch steht der Haus- und Hofverein des türkischen Präsidenten Erdogan im Mittelpunkt. Proteste von Kurden sind möglich.