Gewinnen Sie die neue Oral-B GENIUS X

Mit personalisiertem Feedback zur effektiven Zahnpflege

Gemeinsam mit Zahnärzten entwickelt, arbeitet die neue Oral-B GENIUS X mit einer bahnbrechenden Technologie: Sie verbindet jahrlange Forschung mit der Bewertung des individuellen Putzverhaltens. So hilft sie Konsumenten dabei, bessere Putzresultate zu erzielen. Die KI-Technologie screent den täglichen Putzstil des Anwenders und gibt via Oral-B App präzises, personalisiertes Feedback dazu, welche Bereiche im Mund zusätzliche Aufmerksamkeit erfordern. So wird der Konsument ganz einfach dazu angeleitet, die richtige Putzdauer einzuhalten.