Warum Haaland so stark ist? „Fragt doch Gott!“

Haaland hält nach seinem Elfmeter-Tor bei Napoli schon bei unglaublichen sieben Champions-League-Treffern, erzielt in gerade einmal vier Spielen. Damit liegt weiter an der Spitze der CL-Torschützenliste. Von den „Krone“-Reporter Christoph Nister und Valentin Snobe bekam der Norweger für seinen Auftritt in Neapel die Note 3 verliehen. Begründung: „Beim Elfmeter verlud er Meret eiskalt. Ansonsten kam wenig von ihm, er musste vorzeitig raus.“ Hier geht‘s zur Benotung aller Spieler.