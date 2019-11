Der Stadt Wels gehen die Schülerlotsen aus

„Während in der Früh viele Eltern ihre Kinder zum Unterricht bringen, sind zu Mittag viele Schüler alleine unterwegs. Gerade da wären Lotsen besonders gefragt“, will SP-Gemeinderätin Daniela Schindler im kommenden Gemeinderat den Mangel an „gelben Engeln“ thematisieren.

Das Problem: Bei der Polizei leisten statt sieben nur drei Personen den Zivildienst.