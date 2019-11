Der Salzburger Riese ist am Rathausplatz gelandet!

Am Mittwoch der Vorwoche war der Riese in dem Waldstück bei Embach - pünktlich zum Fall der ersten Schneeflocken - gefällt worden. Danach trat die Fichte ihre lange Reise in die Bundeshauptstadt an. Nach ihrer Ankunft am Wiener Rathausplatz wurde am Dienstagvormittag der 32-Meter-Baum in Position gebracht und aufgestellt.